Пам’ять кожного воїна, який віддав життя за Україну, має бути вшанована на найвищому рівні – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський ініціює разом з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил та Міністерством у справах ветеранів розробку церемонії почесного вшанування українських військових, які загинули за Батьківщину.

Під час представлення нового міністра оборони України Андрія Тарана Володимир Зеленський повідомив, що вчора в зоні проведення Операції об’єднаних сил ворожі війська атакували українські позиції, застосувавши зброю, заборонену Мінськими угодами. Також ворог обстріляв військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів ООС.

«На жаль, троє наших бійців загинуло. Мої щирі співчуття їхнім рідним та близьким», – сказав Володимир Зеленський.

Пам’ять полеглих героїв ушанували хвилиною мовчання.

Президент зазначив, що нині робиться все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України.

«Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч», – заявив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що українські військові уповноважені завжди давати адекватну відповідь на дії агресора.

«Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат супротивника в березні», – зауважив Глава держави.

Президент окремо наголосив на важливості вшанування бійців, загиблих на сході України.

«Наразі розробляється церемонія почесного вшанування кожного героя, який віддав своє життя за Батьківщину. Ми всі молимо Бога, щоб таких церемоній було якомога менше. Але поки що в нас триває війна, і пам’ять кожного, хто загинув заради України, буде вшанована належним чином», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, як на батьківщину повертали тіла екіпажу та українських громадян, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані у січні цього року. «Тоді я звернувся до Міністерства оборони й попросив розробити таку ж церемонію на високому рівні для кожного героя, який повертається з Донбасу», – повідомив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що впродовж найближчого тижня за участі нового міністра оборони, начальника Генерального штабу та Міністерства у справах ветеранів має бути розроблений такий план.

«Ми готові допомогти на майданчику Офісу Президента. Я особисто теж хочу займатися цією розробкою, щоб у кожному містечку, куди повертаються наші герої, ми не просто ставилися з повагою, а щоб це було на найвищому рівні, який існує у світі», – зазначив Глава держави.