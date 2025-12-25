Паралельно з підготовкою до зустрічі з Президентом Трампом у США Володимир Зеленський провів шість телефонних розмов з європейськими лідерами та Генсеком НАТО: угода ближче

Паралельно з підготовкою до зустрічі на найвищому рівні з Президентом США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський провів шість окремих телефонних розмов – із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, Прем’єр-міністром Канади Марком Карні, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави розповів про дипломатичну роботу, свіжі деталі перемовин з американською стороною і подякував за підтримку України.

Володимир Зеленський та Александр Стубб поінформували один одного про контакти з партнерами. Україна готується до зустрічей і перемовин у США, і на сьогодні українська й американська переговорні команди досягли значного прогресу. За словами Президента України, багато зроблено в розробці необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також базового документа з 20 пунктів.

Президенти України та Фінляндії однаково сприймають те, що інтенсивність роботи справді допомагає, і жодного дня та жодної години не можна втрачати.

Володимир Зеленський і Крістен Міхал обговорили подальшу співпрацю та важливість продовження підтримки України. Глава держави наголосив, що Естонія активно допомагає Україні від самого початку повномасштабної російської агресії, і саме ця країна з 1 січня координуватиме роботу держав NB8.

Під час розмови також ішлося про реалізацію спільних проєктів у межах інструменту SAFE, важливість програми PURL, яка дає Україні змогу, зокрема, посилювати ППО й захищати енергетику.

Під час розмови з Марком Карні Президент подякував за те, що Канада чітко розуміє необхідність спільної роботи заради гарантування безпеки та реального відновлення.

Глава держави наголосив, що в найближчі кілька днів багато може бути зроблено як на двосторонньому рівні між Україною та США, так і з партнерами з Коаліції охочих. Важливо, щоб усі разом і конструктивно додавали Україні захисту життя, сили фронтовим позиціям і ефективності переговорному процесу.

Володимир Зеленський зазначив: саме Росія є стороною, яка гальмує та намагається витрачати час марно. Україна вважає, що не до вихідних і перерв, коли кровопролиття не припиняється.

Під час розмови з Метте Фредеріксен Президент наголосив, що Україна конструктивно працює зі США в переговорному процесі.

Глава держави зауважив: Росія має бачити, що відповідальність за зрив миру та затягування війни буде тільки на Москві, і, відповідно, реакція світу буде жорсткою.

Володимир Зеленський окремо відзначив серйозний внесок Данії в оборону не тільки України, а й усієї Європи.

Президент подякував за головування Данії у Євросоюзі. Глава держави наголосив, що за ці пів року ухвалені надзвичайно вагомі рішення, зокрема про 90 млрд євро фінансової безпекової гарантії для України.

Лідери домовилися про подальшу співпрацю, щоб наблизитися до реального впровадження гарантій безпеки як у двосторонній роботі зі США, так і з партнерами у Європі.

Президент і Федеральний канцлер Німеччини приділили увагу підготовці до зустрічі з Дональдом Трампом, скоординували позиції та домовилися, що будуть діяти разом із європейцями й надалі.

Володимир Зеленський наголосив, що завдяки роботі з Німеччиною тисячі життів в Україні врятовані від російських ударів.

Глава держави та Генеральний секретар НАТО також скоординували позиції напередодні зустрічей у Флориді, адже важливо бути максимально продуктивними цими днями, як і завжди.

Президент наголосив, що Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру і надалі працюватиме оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили спільну роботу для гарантування безпеки й напрацювання узгоджених європейських позицій, які підтримають не тільки Україну, а й усю Європу.

Президент поінформував про деталі нещодавніх розмов із представниками Президента США Дональда Трампа та ключові аспекти процесу.