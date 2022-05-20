Перемоги можна досягти лише в бою, а оформлення кінця війни все одно буде дипломатичним – Володимир Зеленський

Перемоги у війні з Росією Україна може досягти лише на полі бою, але остаточну крапку все одно буде поставлено за столом переговорів, тому що тільки так можна розібратися в багатьох складних питаннях. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучим телемарафону «Єдині новини».

Глава держави зазначив, що й сьогодні може повторити слова, сказані ним три роки тому після обрання Президентом України: не ми починали цю війну, але нам її закінчувати. Однак зміст цих слів змінився.

«Я справді думав, що закінчити війну можна діалогом. Але, на жаль, я гадав, що це діалог, у якого є відповідні терміни, що в ньому можна буде знайти відповіді на багато питань і багато рішень з російською стороною. Я справді так вважав. А зараз це – гібрид. Тому війна така складна. І перемога буде дуже складна. Вона буде й кривава, вона буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії», – пояснив Президент.

Водночас Володимир Зеленський переконаний, що саме остаточне завершення війни все одно лежатиме в дипломатичній площині, тому що є низка питань, які можна розв'язати лише за столом переговорів.

«Ми хочемо повернути все. А Російська Федерація хоче всього не віддати, нічого не віддати. Тому все одно закінчення буде таким», – сказав він.

Глава держави також зазначив, що конкретна мета й порядок денний його майбутньої зустрічі з російським Президентом, яка є невідворотною задля остаточного оформлення завершення війни, залежатиме від моменту, коли вона відбуватиметься.

«Все змінюється. Як війна гібридна, так, чесно, буде й гібридний мир. І гібридні зустрічі. Наприклад, якби ми сьогодні зустрічалися, питання Маріуполя також було б на порядку денному. Якщо ми будемо зустрічатися за два-три місяці, може, цього питання вже не буде, а може, ще буде. Ми не знаємо», – зазначив він.

Водночас Президент України наголосив, що в будь-якому разі за столом переговорів мають розв'язуватися питання остаточного припинення війни та встановлення миру, деокупації українських територій, обміну й повернення додому українських військових і цивільних.

«Від нас залежить багато речей, але багато залежить і від Росії. Не говорячи з ними, ми повинні тоді констатувати той результат, який маємо. Ми хочемо повернення територій і закінчення цієї війни. Але як це буде, коли це буде – залежить саме від часу, коли відбудеться розмова з Путіним. Думаю, що розмова України й Росії точно буде. Але ми не знаємо, у якому форматі: з посередниками чи без посередників, у широкому колі чи двостороння розмова», – сказав Володимир Зеленський.