Перемовинами з представниками РФ Сполучені Штати допомогли Путіну вийти з ізоляції – Володимир Зеленський

Переговори між США та Росією допомогли російському диктатору вийти з багаторічної ізоляції. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресбрифінгу в Києві.

Глава держави переконаний, що такі контакти відбуваються через брак об’єктивної інформації у нової адміністрації Президента США.

«Я хотів би, щоб було більше правди в команди Трампа, бо все це точно не впливає на Україну позитивно. Це впливає на те, що вони виводять з ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і “рускі” дуже радіють тому, що обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали – з ними як із жертвою. Це щось нове», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент також звернув увагу на те, що під час зустрічі в Саудівській Аравії не обговорювали тих питань, які є найбільш важливими та актуальними для українців, згідно з даними всіх соцопитувань.

«У Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох держав у присутності міністра закордонних справ третьої держави й не порушують питання полонених. І точно не порушують питання щодо обстрілів, ракетних ударів», – наголосив Глава держави.

Натомість, за словами Володимира Зеленського, США та Росія обговорюють російську дезінформацію щодо рейтингів підтримки. Він повідомив, що для протидії цьому найближчими тижнями наша держава оприлюднить рейтинги довіри до Президента України, Президента США та інших ключових партнерів нашої країни.