Перша леді обговорила з членами Кабінету Міністрів план дій на 2021 рік у межах «Партнерства Біарріц»

У Кабінеті Міністрів України відбулося засідання комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах «Партнерства Біарріц». Участь у засіданні взяла перша леді України Олена Зеленська.

Під час зустрічі дружина Президента як ініціатор приєднання України до міжнародного «Партнерства Біарріц» акцентувала увагу членів уряду на досягненнях за поточний рік та напрямках розвитку на наступний.

«За цей рік було зроблено декілька важливих кроків у розбудові рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків. Зокрема, Україна ввійшла до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який дає чоловікові право після народження дитини взяти 14-денну оплачувану відпустку, та почала активно діяти у напрямку створення універсального, гендерно чутливого публічного простору. Все це ланки одного ланцюга, який повинен забезпечити рівні права та можливості для всіх людей», – зазначила перша леді України.

Крім того, дружина Президента відзначила кроки у протидії домашньому насильству – розбудову мережі шелтерів, запуск роботи урядової гарячої лінії із запобігання домашньому насильству.

«Загалом мені здається надзвичайно важливим пропрацювати весь ланцюжок реагування на випадки домашнього насильства: від телефонного дзвінка на гарячу лінію та виїзду Національної поліції до надання психологічної та медичної допомоги. Це має працювати злагоджено, а не бути галочкою у звітному документі», – зауважила Олена Зеленська.

План дій, який 16 грудня підтримав Кабінет Міністрів, включає зобов’язання, які готова виконати Україна у межах «Партнерства Біарріц». Як зазначила перша леді, Партнерство в жодному разі не повинно залишитись на папері, а має жити й розвиватися в реальних проектах.

До Плану ввійшли зобов’язання у п’яти напрямах:

реформування законодавства у сфері соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею, – батько й мати матимуть однакові можливості щодо декрету;

розвиток інклюзивного та гендерно чутливого публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення, – люди з особливими потребами матимуть рівний доступ до інфраструктури;

наскрізна інтеграція гендерного компоненту в освітній процес – хлопці та дівчата матимуть однаковий доступ до освіти незалежно від вибору професії;

забезпечення ефективної реалізації законодавства у сфері протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству – держава готова стати на захист постраждалих шляхом створення нових притулків, кімнат кризового реагування та надання різних видів допомоги;

зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків – за один вид діяльності має бути рівна оплата праці незалежно від статі.

«Приєднавшись до «Партнерства Біарріц», ми як держава взяли на себе зобов’язання зменшити розрив у оплаті праці жінок і чоловіків, розвивати безбар’єрний публічний простір, навчати дітей принципів рівності. Дотримання рівних прав і можливостей, досягнення політичної та економічної рівноправності має суттєвий позитивний вплив на всі сфери життя суспільства і сприяє економічному зростанню країни», – зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Довідка. З ініціативи першої леді України Олени Зеленської 11 вересня 2020 року Україна стала повноправною учасницею міжнародного «Партнерства Біарріц», яке було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) – Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Великою Британією та США – з метою посилення відповідальності «Великої сімки» та консолідації зусиль інших держав для досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.