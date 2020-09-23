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Перша леді Олена Зеленська та баронеса Ліз Саг обговорили питання гендерної рівності й протидії домашньому та гендерному насильству

9 жовтня 2020 року - 13:49

Перша леді Олена Зеленська та баронеса Ліз Саг обговорили питання гендерної рівності й протидії домашньому та гендерному насильству

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії перша леді Олена Зеленська зустрілася з баронесою Ліз Саг, членом Палати лордів британського парламенту та Спеціальним посланником з питань освіти дівчат.

Під час зустрічі дружина Президента та баронеса Саг обговорили досягнення та майбутні плани України та Великої Британії щодо створення рівних можливостей для жінок та чоловіків, а також кроки, які обидві країни здійснюють для боротьби з побутовим та гендерним насильством у світі.

За підсумками зустрічі Олена Зеленська та баронеса Ліз Саг домовилися продовжувати та розширювати започаткований діалог і поглиблювати співпрацю між Україною та Великою Британією у питаннях гендерної рівності та протидії домашньому й гендерно зумовленому насильству.

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