Перша леді Олена Зеленська та ЮНІСЕФ в Україні підписали Меморандум про взаєморозуміння

У День захисту дітей дружина Президента Олена Зеленська та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сільвандер підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має на меті сприяти консолідації зусиль першої леді та команди ЮНІСЕФ для ефективних результатів щодо захисту прав та інтересів дітей у різних сферах.

Меморандум передбачає співпрацю у таких напрямах, як створення безбар’єрного середовища для дітей з метою їхнього повноцінного включення у соціальне життя, покращення системи шкільного харчування та поширення здорового способу життя, а також забезпечення рівних прав хлопців і дівчат у реалізації їхнього потенціалу.

«Цей документ засвідчує наше спільне бачення того, як діяти. Захист, підтримка, рівні можливості – його головні засади. Для мене символічно, що ми підписали його саме в День захисту дітей. Адже цей день є нагадуванням дорослим про відповідальність, яку вони несуть за дитяче життя та здоров’я, повноцінний розвиток та становлення», – зауважила Олена Зеленська.

«Цей меморандум – це можливість об’єднати зусилля та працювати разом заради створення кращих умов для дітей в Україні. Діти та родини з дітьми потребують особливої підтримки в ці складні часи, коли світ бореться з новими викликами. Ми раді, що маємо так багато спільних сфер для співпраці. Впевнена, що в нас попереду – численні проекти на підтримку прав дитини, здорового способу життя та безбар’єрності суспільства», – наголосила голова Представництва Дитячого фонду ООН в Україні Лотта Сільвандер.

Нині дружина Президента та фахівці українського офісу ЮНІСЕФ активно взаємодіють задля якісного впровадження програми здорового харчування в українських школах. Фахівці Дитячого фонду ООН долучилися до розробки Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, яку 25 травня 2020 року було схвалено указом Президента України, а також беруть участь у її реалізації. Ще одна спільна ініціатива першої леді та команди ЮНІСЕФ – телеуроки для початкових класів у межах національного проекту дистанційного навчання на період карантину «Всеукраїнська школа онлайн».

Як зазначила Олена Зеленська, міжнародна експертиза ЮНІСЕФ та доступ до найкращого світового досвіду втілення подібних проектів є дуже цінним для України.