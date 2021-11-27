Перша леді Олена Зеленська відвідала форум, присвячений створенню рівних можливостей для всіх

Перша леді Олена Зеленська відвідала в Києві форум громадянського суспільства під гаслом «Незалежна Україна – це країна рівних можливостей!». Понад 500 представників українських та міжнародних громадських організацій, волонтерів, експертів зібралися для обміну досвідом у створенні суспільства рівних можливостей.

Відкриваючи захід, дружина Президента відзначила високу довіру більшої частини українців до громадських організацій.

«А це означає, що українці фактично почали більше вірити в самих себе. У нас формується громадянське суспільство, де кожному – не байдуже. Де кожен може долучитися до змін, а не чекати, доки їх зробить хтось інший. Сьогоднішній форум – найбільший у країні майданчик змін і обміну досвідом для таких небайдужих. Бо зміни, які ми з вами розпочали, – такі, які зробити можна тільки разом, спільними зусиллями держави й суспільства», – заявила перша леді.

Вона відзвітувала про першу річницю участі України у «Партнерстві Біарриц», у межах якого наша держава взяла на себе зобов’язання зі створення безбар’єрного публічного простору; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків для піклування про дітей.

Зокрема, за цей період у країні:

– Ухвалено закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство. Вперше держава виділила субвенцію на нові шелтери – мережу спеціалізованих центрів соціальної допомоги жертвам домашнього насильства.

– Для чоловіків запроваджено відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

– Україна приєдналася до ініціативи EPIC – Міжнародної коаліції за рівну оплату праці для чоловіків і жінок у всіх країнах і галузях, започаткованої Генасамблеєю ООН. Вже на кінець поточного року розрив між чоловічими та жіночими зарплатами в Україні скоротився з 20% до 17%.

– Міністерство розвитку громад та територій оновлює нормативні акти країни – щоб усі будівлі ставали зручними для людей на кріслах колісних та для інших маломобільних груп населення.

Ще більше зроблено у співпраці з громадським організаціями:

– CultFood і Національна асоціація громадського харчування допомагають державі з упровадженням реформи шкільного харчування.

– EdCamp Ukraine проводить навчання для педагогів із толерантності та гендерної рівності.

– Ла Cтрада – Україна організує тренінги для державних органів з протидії сімейному насильству.

– Центр прав людини Zmina допомагає у реформуванні законодавства.

Понад двісті міжнародних та українських експертів (зокрема Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації», Програма розвитку ООН, «Підтримка розвитку. Дія», МБФ Let’s help!, ГО Happy Today , ГО «Безбар’єрність» тощо) долучилися до розробки Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

Громадські та міжнародні експерти (зокрема Європейська Бізнес Асоціація, Офіс Ради Європи в Україні, проект «Права людини для України» ПРООН та інші) увійшли до складу Ради безбар’єрності при Кабінеті Міністрів.

«Тільки разом – суспільство та держава – ми зрушимо з місця перешкоди, які накопичувалися роками й десятиліттями. Що більше можливостей у кожного громадянина – то більше можливостей у всього суспільства і в держави», – підсумувала Олена Зеленська.