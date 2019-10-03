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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Офіційний візит Президента України до Латвійської Республіки
Офіційний візит Президента України до Латвійської Республіки

16 жовтня 2019 року - 12:17

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Перша леді Олена Зеленська відвідала Ризьку українську середню школу та зустрілася з представниками української громади Латвії

17 жовтня 2019 року - 08:45

Перша леді Олена Зеленська відвідала Ризьку українську середню школу та зустрілася з представниками української громади Латвії

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Латвійської Республіки перша леді Олена Зеленська разом з віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою відвідала Ризьку українську середню школу – єдиний навчальний заклад Латвії, у якому викладають повний курс української мови на професійному рівні. Дружина Президента оглянула класи, поспілкувалася з учнями та педагогами й розписалася у Книзі почесних гостей.

Після відвідання Ризької української школи перша леді приєдналася до Президента України та взяла участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку й зустрічі з представниками української громади Латвії.

Володимир та Олена Зеленські також відвідали Музей окупації Латвії та разом з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і першою леді Латвії Андрою Левітою вшанували пам’ять загиблих за незалежність цієї країни, поклавши квіти до Монумента Свободи.

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Офіційний візит Президента України до Латвійської Республіки

16 жовтня 2019 року - 12:17
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