Перша леді провела низку зустрічей у межах візиту до Турецької Республіки

Дружина Президента України Олена Зеленська під час візиту до Турецької Республіки зустрілася з першою леді Туреччини Еміне Ердоган, Вселенським Патріархом Варфоломієм і взяла участь у церемонії спуску на воду корвета «Гетьман Іван Мазепа», який будують для нашої країни.

Під час зустрічі з Еміне Ердоган дружина Президента України розповіла про новий проект – свою благодійну фундацію Olena Zelenska Fundation і запросила до співпраці турецький бізнес. Кожен, хто хоче долучитися до відновлення медичної, освітньої галузей, а також до надання гуманітарної допомоги Україні, зможе зробити це через фундацію.

Олена Зеленська поінформувала колегу про результати Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві 23 липня поточного року. Еміне Ердоган була його активною учасницею.

«Напередодні заходу ми запустили благодійний збір на автомобілі швидкої медичної допомоги для українських медиків і пацієнтів. У результаті спільної роботи за місяць нам вдалося зібрати $6,4 млн. Це надзвичайно велика сума. На більшу частину коштів МОЗ уже провів тендери й закупив 87 реанімобілів. Перші 18 швидких уже прибули до України та вирушили в українські міста рятувати життя людей», – сказала Олена Зеленська.

Перші леді обговорили спільну роботу з евакуації українських дітей-сиріт до Туреччини. Сотні юних українців уже знайшли прихисток у цій країні. Ще одна група дітей із двох будинків дитини на Одещині очікує на евакуацію.

Еміне Ердоган розповіла про свій проект «Нульові відходи» – ініціативу щодо зміни підходу до використання обмежених ресурсів, зменшення обсягів та утилізації відходів шляхом запобігання утворенню, скорочення, переробки та повторного використання ресурсів. У межах проекту у школах були встановлені спеціальні контейнери, дітей вчать сортування. Також були внесені зміни до закону про утилізацію, скорочення використання пластикових пакетів і пластикової упаковки.

Перша леді Турецької Республіки відзначила, що надихнулася українською реформою шкільного харчування, впровадженою 1 січня 2022 року, що підштовхнуло її запроваджувати схожі зміни в місцевих школах.

Під час зустрічі з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм перша леді разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко, заступником керівника Офісу Президента Андрієм Сибігою та Послом України в Турецькій Республіці Василем Боднарем подякувала Патріарху за підтримку нашої держави.

«Російська церква підтримує військову агресію, благословляє вбивць і катів. Така антихристиянська діяльність Московського патріархату має отримати справедливу оцінку й на міжцерковному рівні», – наголосила Олена Зеленська.

Вона також подякувала Вселенському Патріарху та грецькій громаді Туреччини за передану гуманітарну допомогу: у березні Вселенський Патріархат надіслав гуманітарний вантаж на суму понад 250 тис. євро. Крім того, з ініціативи Його Всесвятості Американська архієпископія Вселенського Патріархату у США ініціювала створення Фонду допомоги Україні, у який вже зібрано понад 5 млн дол. США.

У перший день візиту до Туреччини Олена Зеленська також взяла участь у церемонії спуску на воду корвета «Гетьман Іван Мазепа», який будують для України.

Це протичовновий корвет типу Ada (проект MILGEM). Корвети цього типу розраховані на ведення операцій у прибережній зоні, вони здатні вести протичовнову боротьбу та патрулювання у відкритому морі.

Будівництво корвета відбувається згідно з контрактом, який у грудні 2020 року Міністерство оборони України уклало з державною компанією турецького оборонного комплексу. Це перший корвет такого класу для Військово-Морських сил України.

Торік 18 серпня Президент Володимир Зеленський присвоїв корвету ім’я «Гетьман Іван Мазепа». Було заплановано, що до кінця 2022 року корвет буде доправлено до України для завершення робіт, однак цьому завадила розв’язана Росією війна.

Очікується, що судно прибуде в Україну наприкінці 2024 року.

«Рада спустити на воду корвет, який служитиме Україні та водночас матиме турецьке серце», – сказала перша леді під час церемонії.