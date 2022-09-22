Перша леді у Нью-Йорку розповіла про становище українок під час війни

Під час візиту до Нью-Йорка перша леді України Олена Зеленська взяла участь у глобальному саміті HeForShe та форумі «Жінки у конфліктах» у межах 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Дружина Президента розповіла про становище українок в умовах війни.

Саміт HeForShe під егідою ООН Жінки (UN Women) – це рух солідарності Організації Об’єднаних Націй за гендерну рівність, який залучає прем’єр-міністрів, президентів, очільників компаній, лідерів думок та селебриті з усього світу для спільних дій із досягнення такої рівності. Цього року участь у заході взяв Пем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

Під час виступу на саміті Олена Зеленська наголосила на необхідності говорити про рівність між чоловіком і жінкою навіть у ХХІ столітті.

«У часи потрясінь нерівність відчувається набагато гостріше. Війна оголює нерви. Тож я питаю в усього світу, в кожного: якщо ви – працедавець, які двері ви відчините українським жінкам, котрі вимушено покинули свої домівки? Чи дасте їм роботу, яка гідно оплачуватиметься, та справедливі вихідні? Якщо ви – правоохоронець, як ви реагуватимете на насильство та експлуатацію щодо жінок-переселенок? Чи зможете запобігти тому, щоб вони стали жертвами торгівлі людьми? Чи зможете захистити їх так, як громадянок ваших країн? Якщо – ви місцевий житель, чи вистачить вам сил чути жінку-біженку? Дитину-біженця? Чи вистачить вашої емпатії й терплячості до того моменту, як вони зможуть повернутися в мирну Україну? Ваша відповідь, навіть якщо ви її не озвучите, дуже важлива. Бо вона – про рівність тут і зараз», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді також провела зустріч із виконавчою директоркою ООН Жінки Сімою Бахус. Співрозмовниці обговорили необхідність та актуальність подальшого розвитку мережі шелтерів, підготовку фахівців для роботи в них.

«Війна додасть проблем, спричинених домашнім і гендерно зумовленим насильством. Закликала ООН Жінки долучитися до розв’язання проблеми злочинів сексуального насильства з боку військових і тримати це під своїм контролем. Маємо створити умови, щоб наші жінки почувалися в безпеці, і тоді вони почнуть свідчити», – сказала дружина Президента.

Крім того, у другий день візиту до Нью-Йорка Олена Зеленська взяла участь у відкритті форуму «Жінки у конфліктах».

До заходу також приєдналися: Президент Європейської ради Шарль Мішель, посланниця Генерального секретаря ООН у справах молоді Джаятма Вікраманаяке, Генеральний секретар Міжнародної організації франкомовних країн (OIF) Луїза Мушіківабо, лауреатка Нобелівської премії миру Надія Мурад та інші.

Олена Зеленська розповіла, чого найбільше зараз потребують українки.

«Українські жінки найбільше потребують перемоги. Кажу це після того, як у щойно звільненому Ізюмі ми знаходимо цілі сім’ї, які вбила Росія. ДСНС-ники та поліцейські, які ексгумують тіла, плачуть, бо це неможливо витримати. Тому так: українським жінкам потрібен не абстрактний «мир», а саме перемога над злом, яке це скоїло. Щоб воно більше не могло вбити жодної дитини, жодної матері», – заявила Олена Зеленська.

Вона також наголосила на важливості психологічної підтримки для українських жінок, які зазнали насильства від російських солдатів: «На думку психологів, жінка, яка пережила насильство, може свідчити, лише коли почувається в цілковитій безпеці. Тож нам треба створити таку безпеку для наших жінок. Щоб вони відчули, що нарешті можуть говорити і їх почують. Що загрози чи осуду немає. Зараз в Україні діє Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Її мета – працювати з психологічними наслідками війни. Охопити всю країну психологічною підтримкою. І я закликаю залучити весь міжнародний досвід для того, щоб створити спеціальну програму підтримки та реабілітації для українських жінок».

Перша леді звернулася до світу із закликом підтримати українок.

«Подивіться: це такі самі жінки, як ви. Які мали плани та нормальне життя. А тепер вони борються за нього. Так, вони – героїні, але чи має так бути? Чи нормально це у світі, де ми хочемо жити, – щоб жінка героїчно гинула, закриваючи собою дітей? Чи має російська агресія тривати, ставши зручним телешоу для всього світу? Це не риторичне питання. Я думаю, кожен, хто має емпатію, знає відповідь», – резюмувала Олена Зеленська.