Перша леді України Олена Зеленська приєдналася до команди проекту Superhumans – спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції понівечених частин тіла

Перша леді України Олена Зеленська приєдналася до команди проекту Superhumans – спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції. Вона обійматиме посаду члена правління. Заклад створять на Львівщині шляхом модернізації однієї з лікарень.

Клініка Superhumans фокусуватиметься на протезуванні дорослих і дітей, хірургічних операціях з реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або голови, а також лікуванні посттравматичного стресового розладу.

Superhumans буде розрахована на 100 ліжок, матиме дві операційні, лабораторію з виготовлення протезів та фізіотерапевтичне відділення. Для цього за договором лізингу буде проведено модернізацію та переустаткування однієї з державних лікарень у Львівській області.

До роботи в центрі Superhumans залучать найкращих медичних фахівців зі США та ЄС. Загалом тут працюватиме понад 100 лікарів. Згодом на базі Superhumans планують створити освітній тренінговий центр для медиків з України та інших країн світу – зараз українські фахівці накопичують величезний досвід лікування воєнних травм і зможуть ділитися ним з колегами.

Superhumans започатковано з ініціативи Андрія Ставніцера, українського бізнесмена. Ще один засновник проекту – Філіп Грушко, член наглядової ради TIS та координатор інвестиційних угод на українському ринку. СЕО стане Ольга Руднєва, колишній багаторічний керівник Благодійного фонду «АнтиСНІД» в Україні.

До створення клініки приєдналася зіркова команда амбасадорів, які поширюватимуть інформацію про проект, залучатимуть кошти та фахівців. Зокрема, це рок-зірка Стінг та його дружина, кінорежисерка й активістка Труді Стайлер, CEO та президент фонду родини Річарда Бренсона Virgin Unite Жан Оельванг, актор Лієв Шрайбер, відомий американський винахідник та інноватор, засновник компанії Not Impossible Labs Мік Ебелінг.

До медичної ради увійшли: міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, американський хірург Пітер Константино, кандидат медичних наук, кардіолог, головний лікар Edem Clinic Олексій Башкірцев.

«Щодня всі ми бачимо страшні наслідки російської агресії. Росія руйнує не лише міста й будинки, вона калічить наших людей – дітей і дорослих. Вони втрачають руки та ноги, зазнають опіків і поранень, у них розвивається посттравматичний стресовий розлад. Але ми цінуємо кожне життя. Ми боротимемося за кожну людину й за те, щоб вона відновилася після будь-якої травми, щоб мала всі можливості для повноцінного та щасливого життя», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента також наголосила, що впровадження безбар’єрності залишається одним з ключових її проектів. І йдеться не лише про створення середовища, доступного для всіх, а й про відсутність бар’єрів у сприйнятті інших.

«Наші співвітчизники, які зазнали поранень чи ампутацій, – супергерої, вони пережили страшні випробування та вийшли з них іще сильнішими. Вони мають бачити повагу від інших та почуватися впевнено й вільно», – сказала перша леді.

Superhumans розпочинає підготовку до реконструкції приміщень. Бюджетне фінансування клініки на етапі реконструкції не передбачене. Закладом керуватимуть незалежна рада директорів та медична рада.

Фандрейзингова кампанія для підтримки Superhumans стартує у вересні у США. Засновники також мають намір презентувати проект у Великій Британії, а згодом – у країнах ЄС.