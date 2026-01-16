Перша леді України з Президентом Чехії відвідали одне з облаштованих на Київщині укриттів та обговорили подальшу підтримку українців

У Кагарлику на Київщині перша леді України Олена Зеленська і Президент Чехії Петр Павел відвідали укриття в одному з ліцеїв, яке Фундація Олени Зеленської закінчила оновлювати два місяці тому.

Дружина Президента подякувала Чехії за послідовну підтримку українців та розповіла про результати реалізації спільних із чеськими партнерами гуманітарних проєктів.

«Масштабуємо Школи Супергероїв – навчальні простори в медзакладах для дітей на тривалому лікуванні, провели інклюзивний відпочинковий табір CosmoCamp для дітей з інвалідністю, надали гуманітарну допомогу великим прийомним сім’ям із Полтавської та Кіровоградської областей. І особливо цінуємо іноземних друзів за ось такі особисті візити в цю непросту для українців зиму, коли наші люди борються одночасно з російським вторгненням і жорсткими погодними умовами», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська зазначила, що тема дітей – пріоритетна для Фундації. Серед основних напрямів роботи – підтримка сімейних форм виховання, доступ до освіти та позашкільних занять і психосоціальна підтримка підлітків та молоді.

Перша леді розповіла, що в планах Фундації – відремонтувати й обладнати щонайменше 50 укриттів цьогоріч та відремонтувати 10 об’єктів, у кожному з яких будуть комплексно оновлені і укриття, і харчоблоки.

«Фундація завжди рада новим іноземним партнерам і кожній новій можливості зробити життя українських дітей більш забезпеченим, захищеним, якісним», – сказала Олена Зеленська.