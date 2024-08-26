Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності – звернення Президента
Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності – звернення Президента

26 серпня 2024 року - 20:09

Переглянути всі відео
ностанні новини

Захист дітей від примусового переміщення та депортації: Міжнародна експертна група Bring Kids Back UA презентувала Білу книгу

27 серпня 2024 року - 21:37

Перша леді відвідала «Голосний кемп», де організували відпочинок для дітей, травмованих війною

27 серпня 2024 року - 20:57

Андрій Єрмак зустрівся з Олександром Соросом 

27 серпня 2024 року - 18:20

До другого Саміту миру має бути підготовлений документ на основі тематичних конференцій за пунктами Формули миру – Президент

27 серпня 2024 року - 18:04

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Пресконференція Президента в межах форуму «Україна 2024. Незалежність»
Пресконференція Президента в межах форуму «Україна 2024. Незалежність»

27 серпня 2024 року - 15:53

Перейти до всіх галерей

Перша леді відвідала «Голосний кемп», де організували відпочинок для дітей, травмованих війною

27 серпня 2024 року - 20:57

Перша леді відвідала «Голосний кемп», де організували відпочинок для дітей, травмованих війною

Під час візиту на Закарпаття перша леді України Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації відвідала кемп психосоціальної підтримки дітей. Табір організував благодійний фонд «Голоси дітей», а профінансувала Фундація Олени Зеленської.

Упродовж літа в кемпі змогли відпочити 184 юних українці. Зокрема, діти, які проживають на прифронтових і деокупованих територіях, які внаслідок російської агресії втратили батьків, діти військових.

«Діти, які особисто знають, що таке війна, не повинні залишатися наодинці зі своїм досвідом і переживаннями. Сьогодні ми на власні очі побачили, як команда кемпу підтримує дітей психологічно, а також розвиває творчі, спортивні та інтелектуальні таланти кожного. І найголовніше, що це допомагає їм переключитися та віднайти в собі сили», – зазначила перша леді.

У «Голосному кемпі» змогли побувати юні українці, зокрема, з Дніпровщини, Харківщини, Миколаївщини, Сумщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини.

«Партнерство з фондом «Голоси дітей» для нас – це внесок у допомогу дітям, які потребують професійного підходу у відновленні та реабілітації», – зазначила директорка Фундації Ніна Горбачова.

У команді табору працюють досвідчені психологи, ментори, а також підлітки-волонтери віком від 16 років, які допомагають дітям в адаптації за принципом рівний – рівному.

«Ми вивчаємо історію кожної дитини, яка потрапляє до нас, і адаптуємо програму кожного заїзду до потреб дітей», – розповіла голова правління БФ «Голоси дітей» Олена Розвадовська.

Дружина Президента провела спільне заняття для дітей із психологом, а також відвідала майстер-клас із малювання та заняття з протимінної безпеки від партнерів Фундації – HALO Ukraine. Ця організація також долучилася до проведення занять у таборі «Артек-Буковель», де Фундація організувала відпочинок для 1500 дітей з великих прийомних родин.

«Спираючись на багаторічний досвід роботи з дітьми, ми розробили інноваційний навчальний курс про вибухонебезпечні ризики. Інтерактивний годинний квест дає змогу краще залучити дітей до навчального процесу, адже враховує також їхній вік та індивідуальні навички», – розповів голова відділу партнерств HALO Ukrainе Брюс Едвардс.

Профінансувати всі чотири зміни «Голосного кемпу» допомогли партнери Фундації: Естонський центр із міжнародного розвитку ESTDEV та благодійник з Південної Кореї – Good Steward Inc. FEBC-Korea.

в
Відео
Версія для друку