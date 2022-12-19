Перша леді взяла участь у презентації нового розділу на порталі «Дія» – «Дія. Безбар’єрність»

Перша леді України Олена Зеленська та віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентували новий розділ на порталі «Дія» – «Дія. Безбар'єрність». Відтепер уся необхідна інформація про держпослуги зібрана на одному сайті. Головна мета порталу – спростити взаємодію з державою для всіх, хто потребує допомоги в різні моменти життя.

«Важливо розуміти, що люди старшого віку та молодь користуються і інтернетом, і держпослугами по-різному. Літні люди частіше зацікавлені у державних послугах, але мають складнощі з користуванням діджитальними порталами. У молоді все навпаки: молоді люди розуміють, як працює «Дія» та інші сервіси, але іноді навіть не думають шукати допомоги в держави під час важливих життєвих етапів (наприклад, підбір першої роботи, щеплення дитини). Отже, головна мета розділу «Дія. Безбар’єрність» – додати взаєморозуміння й людяності у спілкуванні з державою. Війна ставить нові питання щодня. Але й не знімає попередніх. Питання без відповідей – це бар’єр, перепона перед нашими надіями. Та завдання країни – ці бар’єри прибирати, і навіть війна тут не стане на заваді», – зазначила дружина Президента.

Розділ «Дія. Безбар'єрність» складається зі статей, які будуть корисними для українців у різні періоди життя. На порталі багато необхідної інформації для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та тих, хто шукає роботу. Наприклад, тут можна знайти інформацію, як користуватися електронною пенсійною книжкою, як без досвіду знайти роботу, як оформити житлову субсидію чи що потрібно знати батькам новонародженого.

«Мінцифри працює над тим, щоб зробити Україну найзручнішою державою у світі. Сьогодні українці вже активно користуються державними послугами онлайн. Застосунком «Дія» користуються понад 18 мільйонів українців, ще 21,7 мільйона отримують державні послуги на порталі «Дія». Але наша мета – не тільки розвивати онлайн-сервіси, а й забезпечувати рівний доступ до технологій. Запуск розділу «Дія. Безбар'єрність» – важливий крок у цьому напрямку», – зазначив Михайло Федоров.

Окремі матеріали у розділі присвячені питанням, яких часто немає на державних порталах. А весь контент розподілений за трьома форматами:

● гіди – відповіді на запитання (наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку ВПО);

● інструкції – допомога з конкретними питаннями (наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію);

● особистий досвід – історії людей (наприклад, як підготуватися до пологів чи змінити професію після 60 років).

Проект розроблений у співпраці з його ключовими аудиторіями: літніми людьми, молодими батьками, людьми з інвалідністю тощо.

«Дія. Безбарʼєрність» створено в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів» спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, а також Швеції. Аналітичну допомогу надавала громадська організація «Безбар’єрність».