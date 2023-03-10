Перша леді зустрілася з представниками уряду ОАЕ: З кожним днем українського у світі стає більше

Під час візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів перша леді України Олена Зеленська провела зустрічі з представниками уряду країни та благодійної організації Dubai Cares.

Зокрема, дружина Президента зустрілася з державним міністром з питань міжнародної співпраці Рім Аль Хашімі та міністром з питань клімату та довкілля Маріам Аль Мхейрі – уповноваженими ОАЕ з питань гуманітарної допомоги Україні. Олена Зеленська подякувала міністрам за постійну увагу Об’єднаних Арабських Еміратів до гуманітарних проблем в Україні та допомогу.

«Завантажений продуктами та швидкими для України «Руслан» у перші місяці вторгнення, понад 2 тисячі генераторів напередодні воєнної зими 2022–2023 років – це лише деякі приклади допомоги ОАЕ, надісланої Україні. Потужна жіноча команда уряду ОАЕ працює для розвитку всебічного співробітництва між Еміратами та Україною, особливо на гуманітарному напрямку», – сказала Олена Зеленська.

Дружина Президента й представниці уряду ОАЕ відвідали перший у країні заклад української кухні, що відкрився восени 2022 року.

«З кожним днем українського в світі стає більше. Має побільшати й світового в Україні. Бо співпраця – це завжди двосторонній рух», – зазначила Олена Зеленська.

Вона також провела зустріч із представниками благодійного фонду Dubai Cares, який, зокрема, працює з ООН у сфері інклюзивної освіти та допомоги дітям. Перша леді України презентувала проект Olena Zelenska Foundation із забезпечення гуманітарних потреб дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), зокрема ініціативу щодо будівництва нових помешкань для родин, які втратили житло через війну. Пілотний проект передбачає забезпечення таким житлом внутрішньо переміщених ДБСТ. Нині Фундація залучає іноземних меценатів для реалізації ініціативи.

Так, на початку візиту до ОАЕ Олена Зеленська ознайомила з проектом Президента країни, правителя емірату Абу-Дабі шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна. Він підтримав розвиток ініціативи.

Під час зустрічі з представниками Dubai Cares перша леді висловила сподівання на подальшу співпрацю.

«Сподіваюся побачити колег та їхні проекти в Україні. Власне для цього й існує Фундація – щоб привертати увагу зарубіжних меценатів, організацій та корпоративних партнерів, ставати провідником між ними й людьми, які потребують допомоги в Україні. Щоб відновлення життя людей, а отже, й країни відбулося якнайшвидше», – резюмувала Олена Зеленська.