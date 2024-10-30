Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону — звернення Президента

Північна Корея випробувала нову балістичну ракету. Це сталося напередодні. Рекордний час у польоті й достатня висота. А світ просто спостерігає. Спостерігає, як зростає ця загроза.

Північна Корея навчилася робити краще артилерію. Це вже сталося завдяки співпраці з Москвою. Навчилася робити краще й ракети – це вже очевидно. Зараз, на жаль, навчиться сучасної війни. Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону. Українці будуть змушені захищатись від них. А світ буде знову спостерігати.

Ми неодноразово говорили, що не можна давати час таким загрозам. Не можна дозволяти Росії шукати й знаходити собі спільників. Не можна давати час будь-якому ворогу вільного світу зростати.

Що об’єднує Пхеньян із Москвою? Тільки бажання воювати.

Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів із Північної Кореї – усі їхні табори. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях.

Ми знаємо всю логістику між Росією та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії, і ця логістика має бути заблокована. Це залежить зокрема від сильних держав Азії. Це залежить від Китаю, який стільки говорить про припинення війни. А сам спостерігає. І поки звучать слова, на фронт їдуть військові з Північної Кореї.

Кожен у світі, хто справді хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, – кожен мусить не просто спостерігати. Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями.

Участь Північної Кореї в цій війні у Європі – це загроза всьому світу.

Загроза, яку треба зупинити.