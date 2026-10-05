Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст – звернення Президента
Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст – звернення Президента

5 жовтня 2026 року - 21:03

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська взяла участь у форумі культурної дипломатії

6 жовтня 2026 року - 15:10

Президент зустрівся з воїнами територіальної оборони та відзначив їх державними нагородами

5 жовтня 2026 року - 21:35

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів, як дати більше захисту життя від російських реактивних «шахедів»

5 жовтня 2026 року - 21:07

Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст – звернення Президента

5 жовтня 2026 року - 21:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент відзначив державними нагородами воїнів територіальної оборони
Президент відзначив державними нагородами воїнів територіальної оборони

5 жовтня 2026 року - 21:30

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Франції обговорили оборонну підтримку й початок навчання українських пілотів на французьких літаках Rafale

5 жовтня 2026 року - 17:51

Президенти України та Франції обговорили оборонну підтримку й початок навчання українських пілотів на французьких літаках Rafale

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави подякував за повну підтримку з боку Франції.

Лідери обговорили російську терористичну ескалацію і потреби України в захисті.

«Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення», – зазначив Володимир Зеленський.

Також ішлося про навчання українських пілотів на французьких літаках Rafale у Франції, яке розпочнеться вже найближчим часом. За словами Глави держави, це сильний крок для української бойової авіації.

Особлива увага – роботі команд України та Франції над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні. Також лідери говорили про роботу над антибалістичною програмою FREYJA.

«Активно готуємо систему FREYJA. Обговорили, де можемо прискоритись. Домовилися, що поговоримо про все більш детально під час зустрічі. Дякую, Емманюелю!» – наголосив Володимир Зеленський.

Версія для друку