Президенти України та Франції обговорили оборонну підтримку й початок навчання українських пілотів на французьких літаках Rafale

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави подякував за повну підтримку з боку Франції.

Лідери обговорили російську терористичну ескалацію і потреби України в захисті.

«Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення», – зазначив Володимир Зеленський.

Також ішлося про навчання українських пілотів на французьких літаках Rafale у Франції, яке розпочнеться вже найближчим часом. За словами Глави держави, це сильний крок для української бойової авіації.

Особлива увага – роботі команд України та Франції над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні. Також лідери говорили про роботу над антибалістичною програмою FREYJA.

«Активно готуємо систему FREYJA. Обговорили, де можемо прискоритись. Домовилися, що поговоримо про все більш детально під час зустрічі. Дякую, Емманюелю!» – наголосив Володимир Зеленський.