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Перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії: Україна розраховує на присутність приблизно 100 країн

6 квітня 2024 року - 19:15

Перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії: Україна розраховує на присутність приблизно 100 країн

Найближчими днями Україна узгодить зі Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру. Таке сподівання Президент України Володимир Зеленський висловив в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

Володимир Зеленський наголосив: поки що списку країн, які візьмуть участь у заході, немає. Щойно Президент України узгодить дату проведення саміту з Президенткою Швейцарської Конфедерації, лідерам держав світу почнуть розсилати запрошення.

«Ми розраховуємо мати 80–100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни», – зазначив Глава Держави.

Президент України підкреслив: лише спільними зусиллями світ може зупинити агресію Росії. Тож на саміті чекають країни з усіх континентів.

Перший інавгураційний Саміт миру відбудеться у Швейцарії на основі Української формули миру. На ньому країни-учасниці підготують спільний план дій щодо справедливого миру для України.

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