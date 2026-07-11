Перший орден Європи Президент вручив Урсулі фон дер Ляєн

Під час урочистих заходів з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі – України на Михайлівській площі Президент Володимир Зеленський вручив орден Європи Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Це нова державна нагорода, яку Глава держави започаткував на День Конституції і сьогодні вперше нею відзначив.

Урсула фон дер Ляєн нагороджена орденом Європи за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

Президент зазначив, що Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу 28 лютого 2022 року, коли російські окупанти були неподалік Києва.

«Я добре пам’ятаю, хто був скептиком, а хто насправді не сумнівався в наших людях, не сумнівався в Україні. Я хочу подякувати за те, що ти, Урсуло, завжди вірила в нас. Дякуємо тобі! Дякуємо за те, що ми проходимо цей шлях – проходимо разом: заявка, статус кандидата, переговори про вступ, відкриття вже двох кластерів і кожного наступного, що точно буде. Хоча вже задовго до всього цього стало очевидно: серця України та Європи одне до одного давно відкриті», – наголосив Володимир Зеленський.

Президентка Єврокомісії подякувала за нагороду та зауважила, що з початку повномасштабного російського вторгнення це вже її 11-й візит до України.

«Народе України, ви боретеся не лише за власне майбутнє, а й за безпеку всього нашого континенту. Ви захищаєте не лише свою батьківщину, а й цінності, на яких побудована Європа. Європі є багато чого у вас повчитися. Винахідливості вашого оборонного сектору; швидкості, з якою інновації переходять із лінії фронту до серійного виробництва; вашій здатності в найскладніших умовах впроваджувати інновації та створювати спроможності, яких вимагає сучасна війна. Щодня Україна робить Європу сильнішою», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії оголосила про нове оборонно-промислове партнерство між ЄС та Україною, яке планують започаткувати з підписанням Drone Deal. Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Європа вже має значний технологічний і промисловий потенціал, але їй бракує знань і практичного досвіду бойового застосування, які здобула Україна.