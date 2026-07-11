У День Української Державності Президент та перша леді разом з лідерами і представниками країн-партнерів вшанували пам’ять загиблих українських воїнів

У День Української Державності та День хрещення Київської Русі – України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом з лідерами та представниками країн-партнерів вшанували пам’ять загиблих українських воїнів.

П’ятнадцятого липня до Києва прибули Президент Албанії Байрам Бегай, Президентка Молдови Мая Санду, Президент Румунії Нікушор Дан, Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перший віцепрем’єр-міністр – міністр з питань європейських питань Північної Македонії Бекім Салі, віцепрем’єр-міністр із закордонних та європейських справ Чорногорії Філіп Іванович, міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова, спеціальна уповноважена Президента Франції з питань допомоги та відновлення України Мюріель Ляку-Лябарт і спеціальний посланник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі.

Президент, перша леді та іноземні гості поклали квіти до Стіни пам’яті та вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання.