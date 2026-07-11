Президент України та перша леді взяли участь у військовому параді Франції з нагоди Дня взяття Бастилії, де Єлисейськими Полями урочисто пройшли українські воїни

У Парижі Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у військовому параді Франції, який відбувся з нагоди Дня взяття Бастилії. Цьогоріч його тема повʼязана з російською агресією проти України та називається «Стратегічне пробудження Європи».

«Це честь для нас – те, що Емманюель запросив наших військових. Це дійсно визнання сили України, сили наших Збройних Сил. Дякуємо нашим воїнам. Дякуємо нашим партнерам», – зазначив Володимир Зеленський. Під час параду продемонстрували військову техніку, літаки і вертольоти. Зокрема, два пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage 2000В. Єлисейськими Полями урочисто пройшли кінні війська, військовослужбовці Франції та 35 країн Коаліції охочих, серед яких 20 військовослужбовців батальйону почесної варти Збройних Сил України. День взяття Бастилії є національним святом Франції, яке щороку відзначається 14 липня.