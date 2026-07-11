Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Готую зміни на дипломатичних напрямах; потрібна нова якість роботи з партнерами для виконання домовленостей про постачання зброї – звернення Президента
Готую зміни на дипломатичних напрямах; потрібна нова якість роботи з партнерами для виконання домовленостей про постачання зброї – звернення Президента

11 липня 2026 року - 20:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України та перша леді взяли участь у військовому параді Франції з нагоди Дня взяття Бастилії, де Єлисейськими Полями урочисто пройшли українські воїни

14 липня 2026 року - 16:08

Спільна декларація Президента України та Президента Французької Республіки

14 липня 2026 року - 15:00

В Парижі учасники Коаліції охочих визначили пріоритети щодо подальшої підтримки України

13 липня 2026 року - 23:27

Заява Президента України під час спільного з лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини спілкування з журналістами

13 липня 2026 року - 23:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України та першої леді до Франції
Робочий візит Президента України та першої леді до Франції

13 липня 2026 року - 18:20

Перейти до всіх галерей

Президент України та перша леді взяли участь у військовому параді Франції з нагоди Дня взяття Бастилії, де Єлисейськими Полями урочисто пройшли українські воїни

14 липня 2026 року - 16:08

Президент України та перша леді взяли участь у військовому параді Франції з нагоди Дня взяття Бастилії, де Єлисейськими Полями урочисто пройшли українські воїни

 У Парижі Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у військовому параді Франції, який відбувся з нагоди Дня взяття Бастилії. Цьогоріч його тема повʼязана з російською агресією проти України та називається «Стратегічне пробудження Європи».

«Це честь для нас – те, що Емманюель запросив наших військових. Це дійсно визнання сили України, сили наших Збройних Сил. Дякуємо нашим воїнам. Дякуємо нашим партнерам», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час параду продемонстрували військову техніку, літаки і вертольоти. Зокрема, два пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage 2000В.

Єлисейськими Полями урочисто пройшли кінні війська, військовослужбовці Франції та 35 країн Коаліції охочих, серед яких 20 військовослужбовців батальйону почесної варти Збройних Сил України.

День взяття Бастилії є національним святом Франції, яке щороку відзначається 14 липня.

 

ф

Робочий візит Президента України та першої леді до Франції

13 липня 2026 року - 18:20
У Парижі відбулася перша зустріч, присвячена реалізації Антибалістичної програми FREYJA, 13 липня 2026 року.
Версія для друку