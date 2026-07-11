Спільна декларація Президента України та Президента Французької Республіки

щодо дорожньої карти придбання Україною бойових літаків Rafale та засобів ППО й балістичного протиракетного обладнання (SAMPT-NG)

і щодо ліцензованого виробництва боєприпасів ЗРК, SCALP та Aster​ 30 в Україні

Відповідно до декларації про наміри, яку два лідери підписали 17 листопада 2025 року, Україна та Французька Республіка підтверджують свій намір співпрацювати для прискорення оснащення Збройних Сил України, які є першою гарантією безпеки для України та Європи. Франція та Україна погоджуються надавати пріоритет проєктам, що посилюють бойову авіацію та можливості України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Відповідно до погоджених рамок Позики Європейського Союзу на підтримку України (USL) Україна підтверджує, що її оборонні пріоритети в межах реалізації оборонного компонента посилять інтеграцію та співпрацю між оборонно-промисловими й технологічними базами України та Європейського Союзу.

1. Бойова авіація – українські пілоти Rafale вже у 2026 році; ліцензоване виробництво бомб AASM і ракет SCALP в Україні.

Україна оголошує про замовлення на початку 16 літаків Rafale та їх озброєння зі 100 запланованих до придбання у листопаді 2025 року. Відповідне фінансування будуть запитувати в межах траншів Позики на підтримку України 2026 та 2027 років і через будь-які інші джерела фінансування.

Чотири перші літаки Rafale будуть передані Збройним Силам України після завершення циклу навчання українських пілотів та механіків, який може розпочатись у Франції вже у 2026 році. Це негайне навчання дасть змогу якомога швидше розгорнути цю першу систему в Україні.

Озброєння класу «повітря – земля» та «повітря – повітря», включно з бомбами модульного озброєння «повітря – земля» (AASM), лазерно-навідними протидроновими ракетами, а також ракетами MICA та METEOR, буде доставлено відповідно до оперативного розгортання літаків.

Кожен літак Rafale комплектуватимуть озброєнням в обсязі, що відповідає кількості, узгодженій під час консультацій між двосторонніми технічними групами.

Крім того, Франція дозволяє ліцензоване виробництво бомб AASM і ракет SCALP в Україні до кінця 2026 року та з початком роботи якомога швидше.

2. Повітряна та балістична протиракетна оборона – Україна стане першим бойовим користувачем франко-італійських систем SAMPT-NG; Франція та Італія дозволяють ліцензійне виробництво ракет Aster 30 в Україні.

Україна також оголошує про замовлення чотирьох франко-італійських систем SAMPT-NG. Відповідне фінансування буде запрошено в межах траншів Позики на підтримку України (USL) 2026 та 2027 років. П’ять радарів GM400, один радар GF300 та один радар Kronos також будуть внесені до графіків поставок USL на 2026 рік.

Що стосується оперативного контексту в Україні, Франція зобов’язується поставити системи SAMPT-NG якомога швидше, зокрема шляхом поступового розгортання модулів після їхньої поставки та атестації, починаючи з 2027 року. Відповідно, до кінця 2026 року в Україні буде розгорнуто одну радіолокаційну станцію GF300 як перший компонент систем SAMPT-NG. На період виробництва зазначених систем Франція зобов’язується надіслати до України два комплекси SAMP-T, які мають бути повернуті після поставки закуплених нових SAMP-T NG.

П’ять радарів GM400 будуть доставлені до кінця 2027 року.

Одночасно для розв’язання оперативного завдання Франція та Італія вирішили прискорити поставку погодженої кількості ракет Aster 30 до жовтня 2026 року, підтримуючи зобов’язання, взяті перед Eurosam через USL.

Крім того, Франція та Італія дозволяють ліцензійне виробництво ракет Aster 30 в Україні до кінця 2026 року та з початком роботи якомога швидше.

Нарешті, Франція підтримує розробку українських антибалістичних ракет-перехоплювачів, зокрема проєкт FREYJA, сприяючи промисловій співпраці з французькими компаніями та надаючи експертну підтримку з боку Французького агентства з питань оборонних закупівель (Direction générale pour l’armement, DGA).