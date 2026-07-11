Президент: Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії, без війни і з Європою

Україна бореться за своє майбутнє з подвійною силою, бо живе в часи, які вимагають міцності, волі та витривалості. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час заходів з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі – України.

Глава держави подякував іноземним гостям за візит в Україну та підтримку українців. Він зазначив, що зранку повернувся із Франції, де вперше українські воїни брали участь у військовому параді на Єлисейських Полях і вперше українські бойові пілоти на винищувачах Mirage пролетіли над Парижем. Володимир Зеленський подякував за запрошення і таку честь Президенту Франції Емманюелю Макрону.

Президент наголосив, що Україна і Європа вперше створюватимуть разом антибалістичний щит, і це історичний проєкт, де наша держава не спостерігач, а один з лідерів, що об’єднує країни і найсильніші оборонні підприємства Європи.

«Проєкт FREYJA розпочато. Ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, об’єднавши всі європейські антибалістичні спроможності, аби небо наших народів було захищене, аби диктатори не нав’язували, як саме жити вільним людям в Європі, аби життя людей в Україні і кожній європейській державі не залежало від того, чи має Путін і йому подібні балістику, чи ні», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, з цією метою Україна виборює захист для себе за океаном – наша держава вперше наближається до можливості виробництва ракет для «петріотів» і може стати третьою країною в історії, яка матиме цю домовленість і цей привілей.

«Хочу подякувати Президенту Америки за політичне рішення, яке вже є історичним і яке допоможе зберегти життя тисяч людей в Україні. І дуже важливо, аби на цьому шляху у наших сторін, у наших команд все вийшло і ракети до «петріотів» з маркуванням Made in Ukraine чимшвидше стали реальністю», – зауважив Володимир Зеленський.

Окремо Президент відзначив, що Україна нарощує власну силу і вперше будує свою балістику й дипстрайки.

«На відміну від Росії, яка воює з житловими будинками, школами, з храмами, Україна б’є по «спонсорах» Путіна у цій війні та інструментах, які допомагають йому вбивати людей. І вже немає координат, які б на території зла були недосяжні для української справедливості. Пів тисячі наших дронів на добу, десятки їхніх НПЗ, танкери тіньового флоту, воєнна інфраструктура Росії відчули все це на собі: не варто зазіхати на українську державність», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував кожному лідеру, який робить усе можливе для спільної безпеки, зокрема за поставки SAMP-T, IRIS-T, NASAMS, Patriot та Hawk.

«Зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. Десять. І буде двадцять. Ми зробимо це разом з нашими партнерами, і вкотре доведемо успіх ОПК – українського, партнерського, європейського», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що українські роботизовані комплекси вже здійснили десятки тисяч місій на фронті, що допомагає зберігати життя воїнів. Також українські перехоплювачі вже збивають щонайменше 90% «шахедів», а морські дрони «Нептун» і «Гарпун» справедливо карають окупанта і позбавляють коштів на введення війни.

«Це Україна сьогодні. Держава, якій давали 72 години, а вона тримається 12 років російської агресії і 1603 дні повномасштабної війни. Росія почала її та назвала СВО. І навіть в цьому вони хотіли принизити нашу державність, показати начебто неспроможність і слабкість України. Їхній план захопити нас був розрахований на три дні. Ніби для цього достатньо просто якоїсь операції на якійсь там землі, що була начебто кимось подарована. Сьогодні навіть російські державні пропагандисти визнають: Україна – сильна держава, яку Росія не може здолати. Держава, яка потрібна Європі, яка потрібна НАТО», – підсумував Президент.