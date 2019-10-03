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Перший заступник керівника Офісу Президента представив нового голову Чернігівської облдержадміністрації Андрія Прокопенка

1 листопада 2019 року - 19:06

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов за дорученням Глави держави Володимира Зеленського представив громаді Чернігівської області нового голову обласної державної адміністрації Андрія Прокопенка.

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Сергій Трофімов зачитав указ Президента про призначення Андрія Прокопенка керівником ОДА та вручив йому відповідне посвідчення.

Новопризначений очільник облдержадміністрації подякував Володимиру Зеленському за довіру та зазначив, що готовий до реалізації програми реформ на Чернігівщині.

Довідка. Андрій Прокопенко народився 1982 року. У 2003-му закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат філософських наук. Був заступником директора громадської організації «Молодіжна альтернатива», виконавчим директором ГО «Інститут процесів соціального розвитку». З 2007 року займався підприємницькою діяльністю. Був депутатом Чернігівської обласної ради 7-го скликання.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №794/2019

Про призначення А.Прокопенка головою Чернігівської обласної державної адміністрації
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