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Перший заступник керівника Офісу Президента представив нового очільника Волинської ОДА Юрія Погуляйка

3 грудня 2019 року - 17:48

Перший заступник керівника Офісу Президента представив нового очільника Волинської ОДА Юрія Погуляйка

За дорученням Президента України Володимира Зеленського перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов представив громаді Волинської області новопризначеного голову обласної держаної адміністрації Юрія Погуляйка.

Відповідний указ про призначення Глава держави підписав 2 грудня.

Сергій Трофімов вручив новому очільнику Волинської ОДА службове посвідчення та звернув увагу на пріоритетні напрями роботи керівника області, а саме: вирішення екологічних проблем, боротьба з незаконною вирубкою лісів та видобутком бурштину, налагодження транскордонної співпраці та завершення процесу децентралізації.

Зі свого боку Юрій Погуляйко висловив керівництву держави подяку за довіру та зазначив, що готовий працювати заради розвитку Волинської області.

Новий голова облдержадміністрації запевнив волинську громаду, що всі його дії будуть спрямовані на користь державі та народу України.

Довідка. Юрій Погуляйко народився 1978 року. Закінчив Луганський державний аграрний університет (спеціальність – менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист). Працював на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ МВС України, потім – у Національній поліції України. У серпні 2019 року був призначений першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №871/2019

Про призначення Ю.Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації
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