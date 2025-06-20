Під час обміну тілами Росія віддала своїх загиблих військових і навіть громадян інших держав – Президент

Під час обміну тілами загиблих військових Росія передала Україні тіла своїх солдатів – деякі з них із російськими паспортами – і навіть громадян інших держав. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з українськими та іноземними журналістами.

«Уже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, – це “русскіє”. Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на їхньому боці. Громадянин Ізраїлю. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована», – розповів Глава держави.

Президент наголосив: такі непоодинокі факти свідчать про те, що це не випадковість. На його думку, російська сторона робить це навмисно. Мета – показати, скільки в них начебто тіл українських воїнів.

«Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати “русскіх” просто для кількості», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що Україна передала відповідну інформацію російській стороні та готова повернути тіла росіян. Утім з боку Росії на це не було жодної конструктивної реакції.