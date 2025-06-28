Під час заходу у Філіппінах Дарія Зарівна закликала до міжнародної підтримки ініціативи Президента Bring Kids Back UA

Посольство України у Філіппінах організувало спеціальний захід із нагоди Дня Конституції України. Зі вступним словом на ньому виступила онлайн операційна директорка ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.

Вона подякувала Філіппінам за підтримання суверенітету України та наголосила: важливо захищати права дітей, зокрема в контексті системної депортації українських дітей до Росії.

«Ініціатива Bring Kids Back UA, створена Президентом України Володимиром Зеленським, працює щодня над тим, щоб знайти, повернути й реінтегрувати кожну викрадену дитину. На сьогодні нам уже вдалося повернути понад 1300 дітей. Але тисячі все ще залишаються в окупації або були вивезені на територію Росії», – зауважила Дарія Зарівна.

Радниця керівника Офісу Президента України також зазначила: міжнародна спільнота, зокрема Філіппіни, може зробити вагомий внесок у повернення українських дітей. Вона закликала приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка вже об’єднує 41 державу та Раду Європи.

«Прошу вас пам’ятати: тисячі українських дітей позбавлені можливості жити своє дитинство через злочинні дії Росії. Але з вашою допомогою ми зможемо повернути їх додому. Адже діти – це не предмет для торгів», – наголосила Дарія Зарівна.