Під головуванням Президента відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Було заслухано інформацію щодо актуальної ситуації на всіх напрямках фронту. Керівники розвідки доповіли про можливі дії ворога в найближчій перспективі.

Члени Ставки розглянули темпи відновлення пошкодженої військової техніки та обладнання й ритмічність постачання боєприпасів на найгарячіші ділянки фронту.

Крім того, учасники засідання заслухали інформацію про допомогу, яку отримає Україна задля відновлення енергетичної системи та забезпечення громадян електроенергією.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інші члени уряду, т. в. о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.