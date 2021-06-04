Під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося засідання РНБО, на якому розглянуто питання декларування подвійного громадянства та розробки системи моніторингу олігархів

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, під час якого було обговорено шість питань, одне з яких розглядалося в таємному режимі.

Таємне питання стосувалося державної політики у сфері захисту держкордону. Було вирішено, що через два тижні керівництво Державної прикордонної служби України та новий міністр внутрішніх справ повторно винесуть на розгляд РНБО вказане питання, повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.

Друге питання стосувалося додаткових заходів з координації реалізації державної політики у сфері громадянства. Згідно з рішенням засідання РНБО, Кабінет Міністрів має підготувати законопроект щодо доповнення електронних декларацій новим розділом, де має зазначатися інформація про наявність подвійною (множинного) громадянства.

Також Рада національної безпеки і оборони розглянула питання стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для економіки та обороноздатності Української держави. Так, було визначено 37 видів сировини – металічних руд та неметалічних корисних копалин, які перебуватимуть під особливим контролем держави, а ліцензії на їхній видобуток видаватимуться особливо ретельно.

Також на засіданні РНБО у п’ятницю розглядалося питання застосування персональних спеціальних економічних та обмежувальних санкцій за пропозиціями Кабінету Міністрів України та СБУ. Так, були застосовані санкції до 15 фізичних та 53 юридичних осіб. Зокрема, було ухвалено рішення про застосування санкцій щодо громадян, які перебувають під санкціями США. За словами Олексія Данілова, сьогодні Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій стосовно дев’яти осіб, щодо решти робота триває.

РНБО також розглянула питання про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України цього року для участі в багатонаціональних військових навчаннях «Об'єднані зусилля – 2021» і «Незалежність об'єднує – 2021».

Крім того, Президент Володимир Зеленський доручив апарату РНБО, Антимонопольному комітету України, СБУ та іншим органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проект системи моніторингу стосовно так званих олігархів.

Обговорили члени Ради національної безпеки і оборони України також ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні та світі. Олексій Данілов зазначив, що два нові штами коронавірусу – «Дельта» та «Лямбда» – на сьогодні викликають занепокоєння щодо поширення на території нашої країни. Найближчим часом Кабінет Міністрів вживатиме додаткових заходів реагування на цю загрозу.

За словами секретаря РНБО, за попередніми даними в Україні 33% населення вже мають імунітет до хвороби COVID-19, а з урахуванням вакцинованих осіб – 38-40% людей в Україні вже мають імунітет. Водночас потрібно максимально прискорити вакцинацію.

Олексій Данілов також відзначив наміри застосувати обмеження й вимоги для зменшення перетину українського кордону людьми з країн, де вирує коронавірус: Індія, Росія, Білорусь і дві країни ЄС. Не виключено, що український уряд напрацює додаткові заходи щодо вказаних держав.