Підготовка до другого Саміту миру та реалізація двосторонньої безпекової угоди: в Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією Японії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з генеральним директором Європейського бюро МЗС Японії Кацурою Кітагавою в межах його першого візиту до нашої країни. Зустріч відбулася у продовження діалогу між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

На виконання доручення Президента України та очільника Офісу Глави держави сторони обговорили результати міжнародних заходів, присвячених пунктам Формули миру щодо енергетичної та продовольчої безпеки.

Окрему увагу приділили підготовці до наступних тематичних конференцій та другого Саміту миру. Крім того, ішлося про необхідність збільшення кількості країн на підтримку Спільного комюніке, передусім серед представників Глобального Півдня.

Також під час зустрічі обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди, яку лідери України та Японії підписали цьогоріч у червні.

«Вдячні Японії за незмінну підтримку України та активну участь у спільних зусиллях, які наближають встановлення справедливого миру. Позиція Японії щодо захисту міжнародного права є гідною наслідування», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква та Кацуро Кітагава узгодили спільні кроки щодо підготовки до найближчих міжнародних подій, зокрема сесії Генеральної Асамблеї ООН та організації окремих заходів на її полях.