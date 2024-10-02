Підготовка до зими, захист енергооб’єктів і будівництво шкільних укриттів: Президент зустрівся з адміністраторкою USAID

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер.

Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки, Президенту Джозефу Байдену, Конгресу за двопартійну підтримку, а також відзначив зустріч із Самантою Пауер і представниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній під час його візиту до Сполучених Штатів минулого тижня.

«Я вважаю, що та зустріч була дуже важливою, корисною та продуктивною. Думаю, ми мали дуже хорошу розмову про зиму, енергетику, особливо з представниками американських компаній. Дякую за організацію цієї зустрічі», – сказав Президент.

Основні теми обговорення із Самантою Пауер – реалізація проєктів зі зміцнення української енергомережі, відновлення об’єктів критичної інфраструктури, посилення ППО та будівництво шкільних укриттів.

«Для нас дуже важлива ваша підтримка перед зимою та під час зимового періоду. Ми розраховуємо на вашу посилену допомогу. Я думаю, що це найважливіший, найбільший пріоритет», – зазначив Глава держави.

За словами Саманти Пауер, USAID бере участь у ремонті 10 тис. шкільних укриттів.

Крім того, під час зустрічі обговорили впровадження реформ і підтримку малого й середнього бізнесу в Україні.