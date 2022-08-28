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Підготовлено довідку, яка допоможе в отриманні виплат тим, хто втратив рідних, постраждав унаслідок російської війни

29 серпня 2022 року - 13:43

Офіс Президента України за підтримки проекту Ради Європи «Подальший розвиток соціальних прав людини в Україні» підготував інформацію щодо виплат і гарантій для постраждалих під час виконання службових, трудових, професійних обов’язків та членів їхніх сімей, інших постраждалих.

У довідці міститься інформація для різних категорій потерпілих через війну – від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм, поранення на передовій, та їхніх родин, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.

Крім того, у довідці надано рекомендації щодо того, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.

Інформація постійно оновлюватиметься з урахуванням змін до законодавства.

Інформація щодо виплат та гарантій постраждалим під час виконання службових, трудових, професійних обов’язків та членам х сімей, іншим постраждалим - pdf - 60.56 mb
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