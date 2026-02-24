Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2026 року - 08:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

Спільна заява лідерів України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) з нагоди чотирьох років агресивної війни Росії проти України

24 лютого 2026 року - 22:10

Підтримка справедливого й тривалого миру: у Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:57

Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

24 лютого 2026 року - 19:50

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

24 лютого 2026 року - 19:39

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

Перейти до всіх галерей

Підтримка справедливого й тривалого миру: у Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:57

Підтримка справедливого й тривалого миру: у Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії

У четверті роковини з початку повномасштабного російського вторгнення в Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії. У заході взяли участь: Президент України Володимир Зеленський, Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Лідери висловили свою підтримку Україні та солідарність з Українським народом, який бореться проти російської агресії.

Під час саміту основну увагу приділили зусиллям, спрямованим на досягнення достойного миру. Учасники наголосили, що будь-яка майбутня мирна угода має бути заснована на міжнародному праві та не може винагороджувати російську агресію. Партнери мають спільну позицію: Україна продовжує демонструвати готовність до мирних переговорів, тоді як Росія лише затягує час.

Лідери також зазначили, що Україна має отримати надійні та юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, щоб запобігти подальшій агресії та забезпечити тривалу стабільність у всій Європі. Партнери наголосили, що безпека України нерозривно пов'язана з євроатлантичною безпекою.

Країни Північної Європи та Балтії також продовжать надавати підтримку Україні. Цього року сума оборонної допомоги становитиме щонайменше 12,5 млрд євро, включно з внесками в програму PURL. Також партнери продовжать надавати енергетичну підтримку: цьогоріч загальна сума допомоги сягне щонайменше 918 млн євро.

ф

Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55
Версія для друку