Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

У Києві перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Олена Зеленська подякувала Великій Британії за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

«Ми цінуємо, що Велика Британія активно сприяє міжнародним зусиллям у межах ініціативи Bring Kids Back UA, забезпечуючи дипломатичну, правову, гуманітарну та інформаційну допомогу, а також надає критично важливу підтримку з пошуку викрадених дітей та верифікації даних», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська та Іветт Купер зустрілися з Юлією, мамою двох синів, яка пережила ув’язнення на тимчасово окупованих територіях. Жінку звинуватили в нібито шпигунстві та змусили підписати зізнання, інакше погрожували відправити дітей до інтернату. Звільнити Юлію вдалося лише після двох років неволі – у жовтні 2022-го, під час великого обміну. За два місяці жінка змогла возз’єднатися з дітьми вже в Києві.

«У річницю повномасштабного російського вторгнення, яке поламало долі стільком українцям, тисячі дітей і батьків все ще утримують у Росії. Це особлива тема, що болить. Росіяни утримують мам і тат у тюрмах, а дітей віддають до інтернатів. Вони не мають інформації одне про одного й живуть у постійному страху за безпеку найближчих. Україна робить усе можливе, щоб допомогти цим людям: визволити, возз’єднати, повернути на батьківщину. Цінуємо всю підтримку з боку Британії й кожного міжнародного партнера на шляху до порятунку кожної родини, яку розлучила Росія», – підсумувала дружина Президента.