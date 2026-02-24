Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2026 року - 08:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

Спільна заява лідерів України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) з нагоди чотирьох років агресивної війни Росії проти України

24 лютого 2026 року - 22:10

Підтримка справедливого й тривалого миру: у Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:57

Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

24 лютого 2026 року - 19:50

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

24 лютого 2026 року - 19:39

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

Перейти до всіх галерей

Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

24 лютого 2026 року - 19:50

Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

У Києві перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Олена Зеленська подякувала Великій Британії за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

«Ми цінуємо, що Велика Британія активно сприяє міжнародним зусиллям у межах ініціативи Bring Kids Back UA, забезпечуючи дипломатичну, правову, гуманітарну та інформаційну допомогу, а також надає критично важливу підтримку з пошуку викрадених дітей та верифікації даних», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська та Іветт Купер зустрілися з Юлією, мамою двох синів, яка пережила ув’язнення на тимчасово окупованих територіях. Жінку звинуватили в нібито шпигунстві та змусили підписати зізнання, інакше погрожували відправити дітей до інтернату. Звільнити Юлію вдалося лише після двох років неволі – у жовтні 2022-го, під час великого обміну. За два місяці жінка змогла возз’єднатися з дітьми вже в Києві.

«У річницю повномасштабного російського вторгнення, яке поламало долі стільком українцям, тисячі дітей і батьків все ще утримують у Росії. Це особлива тема, що болить. Росіяни утримують мам і тат у тюрмах, а дітей віддають до інтернатів. Вони не мають інформації одне про одного й живуть у постійному страху за безпеку найближчих. Україна робить усе можливе, щоб допомогти цим людям: визволити, возз’єднати, повернути на батьківщину. Цінуємо всю підтримку з боку Британії й кожного міжнародного партнера на шляху до порятунку кожної родини, яку розлучила Росія», – підсумувала дружина Президента.

Версія для друку