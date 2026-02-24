Енергетична підтримка, 20-й пакет санкцій проти РФ, кредит на 90 млрд та робота над членством у Євросоюзі: Володимир Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував очільникам інституцій Європейського Союзу за візит до Києва в день четвертих роковин початку повномасштабної війни Росії проти України.

«Європа була з нами протягом цих важких, дійсно важких років, і наші люди довіряють Європі. Вони знають, що ми не самі. Багато в чому все це завдяки вашим особистим зусиллям, вашій роботі та дружбі, нашій дружбі», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили конкретні кроки, які можуть наблизити мир. Зокрема, ішлося про зміни до законодавства Євросоюзу, що дадуть змогу зупиняти російські танкери та вилучати нафту, яку вони перевозять. Потрібен подальший тиск на РФ, насамперед щодо російського тіньового флоту у європейських водах, а також російських нафти й газу на європейських ринках.

«Це та форма дипломатії, яку розуміє Росія, і я дякую всім лідерам, які це підтримують. Це потрібно зробити в інтересах усієї Європи», – наголосив Президент України.

Серед інших важливих тем – кредит Європейського Союзу на 90 млрд євро на 2026-2027 роки, що має запрацювати якнайшвидше й максимально ефективно. За словами Урсули фон дер Ляєн, це рішення вже ухвалене і його неможливо порушити.

«Ми забезпечимо цей кредит у той чи інший спосіб. У нас є різні способи для цього, і ми скористаємося ними», – запевнила Президентка Єврокомісії.

Окрему увагу лідери приділили енергетичній підтримці й посиленню протиповітряної оборони. Глава держави відзначив готовність Єврокомісії долучитися до реалізації оновленої енергетичної стратегії України.

«І поки ми допомагаємо вам пройти цю зиму, ми разом із вами починаємо готуватися до наступної зими. Ми працюватимемо над новим зимовим енергетичним планом на 2026–2027 роки: Repair, Rebuild, Restart. Він передбачатиме пакет у розмірі 920 мільйонів євро для стабілізації енергетичної системи України», – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський, Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн також говорили про деталі ключової геополітичної гарантії безпеки для України й для всієї Європи – чіткої дати вступу України до Європейського Союзу.

«2027 рік є дуже важливим для нас і, сподіваюсь, реалістичним, щоб Путін не міг десятиліттями блокувати наше членство», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент Євроради зауважив, що Україна вже досягла значного прогресу у впровадженні європейських реформ.

«Майбутнє України – у Європейському Союзі. Успішна, демократична Україна у Європейському Союзі – це також гарантія безпеки для всієї Європи, і це є одним із ключових елементів мирного процесу», – заявив Антоніу Кошта.