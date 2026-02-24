Заява Володимира Зеленського під час спільного з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн спілкування з журналістами

Дуже дякую!

Дорога Урсуло, дорогий Антоніу, наші друзі, справжні друзі України!

Шановні журналісти!

Я вдячний, що ви приїхали в Україну цього дня – у четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії. Європа була з нами протягом цих важких, дійсно важких років, і наші люди довіряють Європі. Вони знають, що ми не самі. Багато в чому все це завдяки вашим особистим зусиллям, вашій роботі та дружбі, нашій дружбі – дуже дякую, Антоніу, дуже дякую, Урсуло.

Попереду ще багато роботи, і сьогодні ми з Урсулою та Антоніу обговорили конкретні кроки, які можуть наблизити нас до миру. Російському тіньовому флоту не місце у європейських водах, а російським нафті й газу – на європейських ринках. Ми обговорили зміни до законодавства Європейського Союзу, що дадуть змогу зупиняти російські танкери та вилучати нафту, яку вони перевозять. І це реально.

Ми також говорили про те, щоб кредит на 90 мільярдів євро запрацював для України якнайшвидше й максимально ефективно. І оскільки Росія продовжує атаки на нашу енергетичну інфраструктуру та наших людей, ми обговорили протиповітряну оборону й енергетичну підтримку. Дякую Європейській комісії за готовність долучитися до реалізації нашої оновленої енергетичної стратегії. Ми обговорили це сьогодні, і я вважаю це одним із найбільших рішень, яке дуже для нас важливе, цього дня, наших зустрічей. Ми розраховуємо, що 20-й пакет санкцій буде сильним і ефективним. Його потрібно ухвалити якнайшвидше. І, звичайно, є багато різних викликів, але ми розраховуємо на це. Це та форма дипломатії, яку розуміє Росія, і я дякую всім лідерам, які це підтримують. Це потрібно зробити в інтересах усієї Європи. Я дякую всім нашим європейським друзям і нашим партнерам – усім у Європейському Союзі, хто стоїть на правильному боці історії та допомагає нам – Україні та українцям. І життєво важливо, що ми розпочали роботу над деталями ключової геополітичної гарантії безпеки для України й для всієї Європи – чіткої дати вступу України до ЄС. 2027 рік є дуже важливим для нас і, сподіваюся, реалістичним, щоб Путін не міг десятиліттями блокувати наше членство. Дуже дякую.

Дякую за вашу підтримку, за ваш візит.

Слава Україні!