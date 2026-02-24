Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Глава держави зазначив, що візит Прем’єр-міністра Хорватії є сильним проявом дружби й солідарності з українцями, та відзначив Андрея Пленковича орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Лідери обговорили енергетичну співпрацю, кроки, що здатні зміцнити регіональну енергетичну безпеку, а також партнерство у сфері постачання та зберігання газу й нафти. Хорватія вже передає обладнання для потреб українських енергокомпаній.

Також Володимир Зеленський та Андрей Пленкович обговорили процес європейської інтеграції України й послідовність дій, необхідних для досягнення членства у Євросоюзі.

Окремо Президент поінформував про тристоронні зустрічі в Женеві та підготовку до наступних перемовин.