Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2026 року - 08:00

ностанні новини

Спільна заява лідерів України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) з нагоди чотирьох років агресивної війни Росії проти України

24 лютого 2026 року - 22:10

Підтримка справедливого й тривалого миру: у Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:57

Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

24 лютого 2026 року - 19:50

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

24 лютого 2026 року - 19:39

Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

Президент України та Прем'єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

24 лютого 2026 року - 19:39

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Глава держави зазначив, що візит Прем’єр-міністра Хорватії є сильним проявом дружби й солідарності з українцями, та відзначив Андрея Пленковича орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Лідери обговорили енергетичну співпрацю, кроки, що здатні зміцнити регіональну енергетичну безпеку, а також партнерство у сфері постачання та зберігання газу й нафти. Хорватія вже передає обладнання для потреб українських енергокомпаній.

Також Володимир Зеленський та Андрей Пленкович обговорили процес європейської інтеграції України й послідовність дій, необхідних для досягнення членства у Євросоюзі.

Окремо Президент поінформував про тристоронні зустрічі в Женеві та підготовку до наступних перемовин.

Участь Президента у заходах з нагоди четвертих роковин початку повномасштабної агресії Росії проти України

24 лютого 2026 року - 12:23
