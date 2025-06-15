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Путіну особисто мир не потрібен – він сам по собі війна, і лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечнішою для сусідів – звернення Президента
Путіну особисто мир не потрібен – він сам по собі війна, і лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечнішою для сусідів – звернення Президента

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Офіційний візит Президента України та першої леді до Австрії
Офіційний візит Президента України та першої леді до Австрії

16 червня 2025 року - 15:45

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Підтримка українців та поглиблення співпраці: у Відні розпочалася зустріч президентів України та Австрії

16 червня 2025 року - 14:53

Підтримка українців та поглиблення співпраці: у Відні розпочалася зустріч президентів України та Австрії

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська розпочали офіційний візит до Австрії із зустрічі з Президентом країни Александром Ван дер Белленом та першою леді Доріс Шмідауер.

Після спільної зустрічі Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен обговорять тет-а-тет і в розширеному форматі продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних галузях та участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові нашої країни.

Лідери приділять увагу гуманітарному розмінуванню, відновленню енергетики, продовольчій безпеці та будівництву укриттів.

Окремий фокус переговорів – повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія. Крім того, обговорять продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей.

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Офіційний візит Президента України та першої леді до Австрії

16 червня 2025 року - 15:45
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