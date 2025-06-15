Підтримка українців та поглиблення співпраці: у Відні розпочалася зустріч президентів України та Австрії

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська розпочали офіційний візит до Австрії із зустрічі з Президентом країни Александром Ван дер Белленом та першою леді Доріс Шмідауер.

Після спільної зустрічі Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен обговорять тет-а-тет і в розширеному форматі продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних галузях та участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові нашої країни.

Лідери приділять увагу гуманітарному розмінуванню, відновленню енергетики, продовольчій безпеці та будівництву укриттів.

Окремий фокус переговорів – повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія. Крім того, обговорять продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей.