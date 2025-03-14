Підтримка України та зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру: Президент зустрівся з головами МЗС Австрії та Португалії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер і міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелем.

Глава держави подякував за підтримку українського народу в боротьбі за свободу й незалежність.

Президент поінформував про зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, зокрема про зустріч української та американської команд у Джидді. Україна готова до перших швидких кроків для досягнення миру й робить усе можливе заради цього.

Обговорили продовження підтримки України в межах двосторонньої безпекової угоди з Португалією. Зокрема, наша держава зацікавлена в допомозі з розвитком української оборонної промисловості та розраховує на фінансову участь Португалії в чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України.

Президент запропонував Австрії розпочати діалог щодо двосторонньої угоди про довгострокову підтримку України. Її зміст, за словами Володимира Зеленського, не суперечитиме нейтральному статусу цієї країни.

Крім того, ішлося про підтримку реконструкції шкіл, будівництва шкільних укриттів, відновлення енергетичної інфраструктури та сприяння гуманітарній ініціативі «Продовольство з України» з боку Австрії та Португалії.