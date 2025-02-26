Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці – звернення Президента України
Наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці – звернення Президента України

26 лютого 2025 року - 20:51

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна та Чорногорія провели черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди 

27 лютого 2025 року - 16:49

Підтримка України та зусилля заради справедливого миру: в Офісі Президента відбулася зустріч із Послом Японії

27 лютого 2025 року - 15:53

Наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці – звернення Президента України

26 лютого 2025 року - 20:52

З нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відбувся форум «11 років війни. Точка відліку: Крим»

26 лютого 2025 року - 19:55

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії
Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії

24 лютого 2025 року - 12:03

Перейти до всіх галерей

Підтримка України та зусилля заради справедливого миру: в Офісі Президента відбулася зустріч із Послом Японії

27 лютого 2025 року - 15:53

Підтримка України та зусилля заради справедливого миру: в Офісі Президента відбулася зустріч із Послом Японії

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накагоме.

Співрозмовники обговорили конкретні кроки щодо посилення співпраці для досягнення всеохопного, тривалого та справедливого миру.

«Відновлення справедливості для України є необхідним елементом встановлення миру. Мир, який не є справедливим, не може бути всеосяжним, не може бути тривалим, і не може бути миром», – сказала Ірина Мудра.

Посол Японії наголосив на непохитній підтримці України та підтвердив, що його країна продовжить роботу для створення міжнародного компенсаційного механізму.

Ірина Мудра та Масаші Накагоме також обговорили пріоритетні питання щодо роботи із замороженими російськими активами та визначили кроки для продовження співпраці.

Версія для друку