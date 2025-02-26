Підтримка України та зусилля заради справедливого миру: в Офісі Президента відбулася зустріч із Послом Японії

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накагоме.

Співрозмовники обговорили конкретні кроки щодо посилення співпраці для досягнення всеохопного, тривалого та справедливого миру.

«Відновлення справедливості для України є необхідним елементом встановлення миру. Мир, який не є справедливим, не може бути всеосяжним, не може бути тривалим, і не може бути миром», – сказала Ірина Мудра.

Посол Японії наголосив на непохитній підтримці України та підтвердив, що його країна продовжить роботу для створення міжнародного компенсаційного механізму.

Ірина Мудра та Масаші Накагоме також обговорили пріоритетні питання щодо роботи із замороженими російськими активами та визначили кроки для продовження співпраці.