Підтримка європейської перспективи України серед держав ЄС продовжує зростати – Ігор Жовква

Попри складну безпекову ситуацію Україна продовжує працювати з державами – членами Європейського Союзу задля надання європейської перспективи нашій країні. На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Визнання Євросоюзом уже сьогодні можливості набуття Україною членства в ЄС в осяжному майбутньому стало б тією політичною гарантією безпеки від Євросоюзу, на яку очікують громадяни України», – сказав він.

Ігор Жовква зазначив, що на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Республіки Болгарія Кирил Петков уклали Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої держави.

«Приємно, що починаємо 2022 рік з укладення вже восьмої декларації про підтримку європейської перспективи України. Цього разу – з Болгарією, одним із наших важливих партнерів», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Згідно з Декларацією, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає спільні цінності, може подати заявку на членство у Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про ЄС.

«Україна має намір зробити це в майбутньому, після імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. А Республіка Болгарія зі свого боку підтвердила, що з цією метою продовжуватиме підтримку європейського вибору України та процесу реформ. Це відповідає очікуванням більшості українців, які підтримують курс України на членство в ЄС», – зазначив Ігор Жовква.

За його словами, враховуючи поточну безпекову ситуацію, у Декларації підтверджено повагу сторін до принципів суверенітету, територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів. Крім того, документ закріплює спільний інтерес України й Болгарії у сприянні стабільності, безпеці та добробуту у Східній Європі та ширшому Чорноморському регіоні.

Заступник керівника Офісу Президента нагадав, що раніше європейську перспективу України офіційно підтримали країни Балтії, Польща, Словаччина, Хорватія та Словенія.

«Найближчим часом буде укладено ще декілька таких документів, тож маємо всі підстави очікувати на подальше розширення кола прихильників європейської перспективи України», – заявив Ігор Жовква.