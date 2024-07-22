Підтримка з боку США та реалізація пунктів Формули миру: Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Філом Гордоном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з помічником Президента США, радником із національної безпеки віцепрезидента Сполучених Штатів Філом Гордоном.

Очільник Офісу Глави держави розповів про ситуацію на фронті та збільшення кількості російських атак на українські міста й громади, зокрема на енергетичну інфраструктуру. Він наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони сучасними західними системами.

Андрій Єрмак і Філ Гордон обговорили подальшу підтримку України з боку США, результати першого Саміту миру та реалізацію пунктів Формули миру.

Керівник Офісу Глави держави подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народові за допомогу Україні в боротьбі з російською агресією, а також за оборонний пакет, який уже працює на полі бою.