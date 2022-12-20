Підтримуйте наш нескорений Бахмут і його захисників – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Повернувся з Донеччини, з нашої Бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм. Усім нашим героям – тим, хто обороняє там не лише Бахмут, і не лише наш Донбас, але й усю Україну.

Маємо це розуміти – абсолютно всі.

Знаєте, на шляху до передової я проїхав сьогодні і Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку... Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас – для всіх українців і для всього українського, ба більше – для всього й усіх, хто береже в собі людяність.

Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни й могили – це так званий «русский мир». Саме це зупиняють наші герої.

Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти. І щоб цей рух був, щоб був наш кордон, щоб ми повертали український прапор містам і селам на півдні і сході нашої держави, є Бахмут, є фортеця, є наші героїчні оборонці.

Кожен день, який вони вистояли там, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку вони відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили, – це життя для України.

Я дякую всім нашим воїнам, які захищають #фортецюбахмут! Дякую всім мамам і татам, дружинам і дітям наших героїв, які рятують Україну саме там! І я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів...

Підтримуйте наш Бахмут – пошматований, але нескорений – і його захисників.

Ми будемо робити все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог. Для тих результатів, яких очікують усі українці. Яких очікують усі наші міста й села на лінії фронту. Це Марʼїнка, це Вугледар, це Торецьк, це Соледар, Кліщіївка... Це наша Луганщина, це наш південь України, це наш Крим. Україна нічого свого не залишатиме ворогу.

Цей тиждень надзвичайно важливий для України – для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік. Щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на всіх ділянках нашого з вами кордону – кордону України.

Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обовʼязково ми це зробимо. Ми обовʼязково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку!

Слава всім вартовим Бахмутської фортеці! Слава всім, хто воює за нашу державу!

Слава нашому незламному й прекрасному народу!

І вічна памʼять та шана всім українцям, чиї життя забрала ця жорстока війна!

Слава Україні!