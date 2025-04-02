Підвищення конкурентоспроможності українських виробників і повоєнний розвиток економіки: Президент зустрівся з бізнесом Дніпровщини

У Дніпрі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесом Дніпровщини, зокрема керівниками й представниками підприємств важкої та легкої промисловості, машинобудування, виробників аграрної та м’ясо-молочної продукції, ритейлу, банківської сфери.

Глава держави подякував підприємцям за те, що вони продовжують працювати під час війни, і відзначив місцеве керівництво та енергетиків за успішне проходження зими.

«Ви – номер один сьогодні за ВВП в Україні, ми вам дуже вдячні. Дякуємо області, усім дніпровцям за це. Зрозуміло, що є і релокований бізнес зі сходу, багато людей переїхало після початку повномасштабного вторгнення. Все ж таки внесок в економіку України у вас сьогодні найбільший», – наголосив Президент.

Під час зустрічі обговорили державну підтримку локалізації виробництв, стимулювання інвестицій у вітчизняну промисловість та заходи для забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на внутрішньому й зовнішніх ринках. Також ішлося про плани держави щодо економічного відновлення та стійкого розвитку національної економіки після закінчення війни.

Президент зазначив, що очікує від Кабінету Міністрів відповідних напрацювань, зокрема в митно-тарифній політиці, що підтримають українського виробника. За його словами, ці зміни мають бути абсолютно рішучими.

«Я думаю, ми зможемо прокомунікувати з нашими партнерами, і вони зрозуміють, що Україні треба дуже сильно допомогти, незважаючи ні на що, після війни. Є правила світові, європейські, але нам треба підняти країну після війни. Думаю, що вони підуть також нам назустріч у багатьох питаннях», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Німеччина, країни Північної Європи, Франція, Велика Британія пропонуватимуть інвестиції у відбудову України, не концентруючись виключно на своїх компаніях. Адже партнери знають, що для нас важливий пріоритет українського бізнесу у відновленні.

«Гроші щодо відбудови – це велика привабливість для повернення людей в Україну. Робота, висока зарплата й безпека», – зауважив Президент.

Глава держави переконаний, що Україна знайде шляхи щодо інвестицій не лише коштом заморожених російських активів, а й із допомогою партнерів.

Перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряд повністю поділяє позицію стосовно залучення насамперед українських підприємств до відбудови, адже це – можливість для розвитку вітчизняної економіки.

Також держава опрацює запити щодо посилення заходів захисту власного ринку від демпінгового імпорту. Ще один пріоритет – розвиток механізмів підтримки бізнесу на прифронтових територіях. Триває відповідна робота, щоб покращити інструменти, які вже напрацьовані в межах державної політики «Зроблено в Україні».