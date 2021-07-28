Питання подальшого розвитку відносин України та НАТО обговорили під час зустрічі Роман Машовець та Александер Вінніков

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим.

Співрозмовники обговорили розвиток відносин України з Північноатлантичним альянсом у контексті євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Окрему увагу сторони приділили оборонній реформі, вдосконаленню національного законодавства у сфері безпеки й оборони та консультативно-дорадчій допомозі іноземних партнерів.

Роман Машовець наголосив на незмінності обраного курсу Української держави на членство в НАТО та детально зупинився на окремих аспектах нормотворчої роботи, яка повністю враховує норми та правила країн Альянсу.

Заступник керівника Офісу Президента також поінформував голову Представництва НАТО в Україні щодо ситуації на Донбасі та перспектив її розвитку.

Більш детально було обговорено створення в Україні системи національної стійкості, розвиток Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та їхню роль у реалізації нещодавно ухваленого Верховною Радою Закону «Про національний спротив».

Зі свого боку Александер Вінніков наголосив на незмінності позиції НАТО щодо повної й беззастережної підтримки Альянсу у протистоянні агресії Російської Федерації та важливості розширення практичної взаємодії у цьому зв’язку. Він також представив нових працівників Представництва НАТО в Україні.

Роман Машовець подякував Александеру Віннікову за особистий внесок у розвиток відносин України з Альянсом за час його перебування на посаді голови Представництва НАТО в Україні.