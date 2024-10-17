План перемоги, кошти від заморожених російських активів і санкції проти РФ: результати зустрічі Володимира Зеленського й Шарля Мішеля

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Ключова тема переговорів – представлення Плану перемоги. Глава Української держави зазначив, що очікує на активну участь ЄС у його реалізації.

«Для мене дуже важливо поділитися нашим Планом перемоги з усіма лідерами, які допомагали нам із самого початку повномасштабної війни. Наш План про те, як посилити Україну, щоб вона була готовою до дипломатії», – сказав Володимир Зеленський.

Серед інших питань, які обговорили під час зустрічі, – прогрес у реалізації Формули миру, подальша оборонна підтримка з боку Євросоюзу, а також забезпечення стійкості української економіки та фінансової системи.

Зокрема, Україна очікує, що до кінця цього місяця буде реалізоване рішення у межах ініціативи G7 щодо 35 млрд євро коштом доходів від заморожених російських активів.

«Зараз потрібно знайти правильний механізм, щоб ми отримали ці кошти так швидко, як це можливо», – зазначив Президент.

Глава держави також наголосив, що Україна готова максимально швидко рухатися в переговорному процесі щодо членства в ЄС і прискорити узгодження свого законодавства з нормами Євросоюзу.

Ще одна тема переговорів – посилення санкцій проти РФ та її спільників. Володимир Зеленський зазначив, що необхідно продовжувати боротися з обходом санкцій через треті країни та робити сильні кроки щодо ключових секторів економіки РФ і тіньового флоту.

Шарль Мішель наголосив, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно.

«Ми знаємо, що вам потрібно більше підтримки – військової та фінансової. Якнайшвидше. Тому ми говоритимемо про те, як ми можемо прискорити й докласти більше зусиль для негайної підтримки українців», – сказав Президент Європейської ради.