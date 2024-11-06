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План перемоги та фінансова підтримка: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії

У Будапешті Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Головна тема зустрічі – імплементація Плану перемоги, який Глава держави представив очільникові уряду Великої Британії минулого місяця в Лондоні.

«Дякую, Прем’єр-міністре, у нас були часті обговорення та дуже важливі рішення щодо посилення України. Я дякую вам і всьому народові. Ми дуже пишаємося такими двосторонніми відносинами між нашими націями. Дякую, що стоїте з нами в цей важкий період», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що надзвичайно важливо підтримати Україну далекобійною зброєю та дати дозвіл на її застосування проти військових цілей на російській території.

Глава держави також наголосив на важливості підтримки української оборонної промисловості, зокрема для виробництва далекобійних БпЛА та ракет-дронів.

Президент подякував Сполученому Королівству за нещодавнє рішення надати Україні кредит у розмірі 3 млрд дол. коштом прибутків від заморожених активів РФ. Ці гроші – частина 50 млрд дол., які країни G7 зобов’язалися передати Україні для посилення оборонних спроможностей.

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Робочий візит Президента до Угорщини для участі в П’ятому саміті Європейської політичної спільноти

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Президент України з лідерами держав-учасниць п’ятого саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, 7 листопада 2024 року.
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