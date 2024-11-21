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План перемоги та поглиблення українсько-британського стратегічного партнерства: в Офісі Президента відбулася зустріч із заступником радника з питань національної безпеки Великої Британії

21 листопада 2024 року - 19:25

План перемоги та поглиблення українсько-британського стратегічного партнерства: в Офісі Президента відбулася зустріч із заступником радника з питань національної безпеки Великої Британії

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся із заступником радника з питань національної безпеки Великої Британії Ніком Катсарасом. Зустріч відбулася у продовження діалогу між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером.

Основна тема зустрічі – План перемоги України та сприяння партнерів у його реалізації. 

Ігор Жовква подякував за незмінну підтримку України з боку Великої Британії та надану допомогу в боротьбі з російським агресором.
«Високо цінуємо постійну оборонну допомогу від Сполученого Королівства нашій державі, зокрема далекобійною зброєю», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Серед інших важливих тем – укладення українсько-британської угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. Сторони відзначили суттєвий прогрес, досягнутий під час переговорів, та узгодили подальший графік. 
Окрему увагу приділили руху України до членства в НАТО та відповідним крокам для цього.

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