Платіжка за комунальні послуги не може бути вироком для людей – Президент

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності зниження тарифів на теплопостачання з огляду на здешевлення газу.

«Ми знаємо, що ціни на газ зменшилися майже на 30%. А тарифи, на жаль, ні. Українці цього не розуміють», – заявив Глава держави під час засідання Ради розвитку громад та територій.

Президент наголосив, що платіжка за комунальні послуги не може бути вироком для людей.

«Вони не можуть віддавати 50, 60 чи 70 відсотків своєї зарплатні», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський дав завдання, а уряд уже ухвалив постанову, яка дозволить розраховувати ціни на опалення з прив’язкою до зменшених цін на газ. Цей механізм забезпечить справедливі тарифи.

Зі свого боку Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що ця постанова дасть змогу корегувати ринкову ціну на газ у регіонах.

«Фактично ви можете відкорегувати те, що є у платіжці, на різницю між ринковою ціною та ціною, яка закладена сьогодні у тарифі», – сказав Олексій Гончарук, звертаючись до учасників наради.

Це означає, що платіжки за тепло у середньому зменшаться на 300-400 грн за місяць, починаючи з грудня. Водночас навесні перерахують і вже сплачене комірне за опалення за осінні місяці.